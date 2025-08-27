各コンテストで輝く選手たちを紹介「ボディコンテスト名鑑#82都築博夏」今月、株式会社THINKフィットネスの運営するゴールドジム主催のボディコンテスト「マッスルゲート湘南大会」が神奈川・茅ヶ崎市民文化会館で開催された。看護師として働く29歳・都築博夏が「ウーマンズレギンス158cm以下級」で優勝した。夜勤前後の合間を縫ってトレーニングに励んだ日々。栄冠を手にすると、目には涙を浮かべて思いを口にした。――優勝