27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円高の4万2520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45066.16円ボリンジャーバンド3σ 44024.91円ボリンジャーバンド2σ 43020.00円一目均衡表・転換線 42983.65円ボリンジャーバンド1σ 42554.00円5日移動平均 42520.00円27日夜間取引終値 42394.40円26日日経平均株価現物終値 4