27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.0ポイント高の3080ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3245.99ポイントボリンジャーバンド3σ 3170.50ポイントボリンジャーバンド2σ 3095.02ポイントボリンジャーバンド1σ 3093.50ポイント一目均衡表・転換線 3086.80ポイント5日移動平均 3080.00ポイント27日夜間取引終値 307