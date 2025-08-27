27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント高の788ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 816.34ポイントボリンジャーバンド3σ 802.67ポイントボリンジャーバンド2σ 791.00ポイント一目均衡表・転換線 788.99ポイントボリンジャーバンド1σ 788.00ポイント27日夜間取引終値 785.89ポイント26