『小さな嘘つき』（パスカル・ロベール=ディアール 著／伊礼規与美 訳）早川書房舞台はフランス郊外の小さな町。2017年にその町で起こったとされるレイプ事件の控訴審が始まるというところから物語が始まる。被害を訴えた女性リザは当時15歳だったが、序盤で20歳になっているので5年が経過している。リザが控訴審から弁護を依頼するのが本書の主人公、50代の女性弁護士アリスだ。しかし、事件の真相は読み始めてすぐに判明する