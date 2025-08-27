今日27日も猛烈な暑さはおさまらないでしょう。関東から九州は最高気温が35℃以上の猛暑日の所が多くなりそうです。東京で35℃以上の猛暑日になれば、8月18日から10日連続の猛暑日、年間猛暑日は今日27日で23日となり、今年最多記録を更新するでしょう。22都県に熱中症警戒アラート今日27日は、前線の影響で雨の降る所が多いものの、関東、東海、近畿、四国、九州南部は午前中を中心に晴れ間が出るでしょう。真夏の暑い日差しが照