若年層の失業率が空前の水準中国の若年層の失業問題が深刻化している。7月の16〜24歳の失業率は17.8％となり、前月から3.3ポイント上昇した。現役学生を統計の調査対象から外した2023年12月以降で2番目の高さだ。中国政府は「卒業シーズンなどの原因で失業率が上昇した」と説明している。就職先が決まらないまま学生が卒業して職探しを続けているため、失業率を押し上げるというわけだが、当分の間、この状態が続くことが確実だ。