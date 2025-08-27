不妊治療の実態はどのようなものなのか。43歳で不妊治療を始め、流産も経験し、48歳で第1子を出産した読売新聞記者の遠藤富美子さんは「妊娠しなかったという知らせを受け取り、そのまま職場に戻るのがつらかった。当時は自費診療で、助成金ももらえず、口座残高がみるみる減っていった」という――。※本稿は、遠藤富美子『48歳、初産のリアル仕事そして妊活・子育て・介護』（現代書館）の一部を再編集したものです。本稿の内