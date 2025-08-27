２５日に開かれた韓米首脳会談で、トランプ米大統領が韓国のアラスカ液化天然ガス（ＬＮＧ）プロジェクト投資参加に言及した。先月韓米両国が妥結した貿易合意からは抜けていた議題だ。トランプ大統領はこの日、「われわれは世界最大規模のエネルギー資源を持っている。現在アラスカのエネルギーと関連して韓国と協力しており、近く韓国と合弁投資形態で合意を結ぶことになるだろう。この過程には日本も深く参加している」と話した