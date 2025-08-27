梅干し1個でコロナ予防!?いまだに新型コロナウイルス（以下コロナ）は流行り、中国ではチクングニア熱なる新しい感染症が発生したとのニュースもある。都市開発や温暖化が進むことで、今まで森の中で人間と接触することのなかったウイルスが人間社会に侵入し始めた。コロナはその第一楽章に過ぎなかったのかもしれない。風邪薬を発明したらノーベル賞とよく言うが、風邪だけではなくウイルス性疾患に有効な治療薬はワクチン以外に