人気の商品は手に入れるのが難しいですよね。運よく見つけたとしても、まさかの事態で買えないことも……！？ 今回は、思わず耳を疑うような要求をされた経験のある筆者の知人、Rさんのお話です。 残ってた！ でも…… お会計の時、こっそりオマケをもらったRさんは「結果的に良かったかな」と思ったそうです。しかし順番と常識は守ってもらいたいものですね……！ 【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年6月】