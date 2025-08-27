メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜市の県道で26日夜、前を走る自転車に乗用車が衝突し、自転車に乗っていた94歳の男性が死亡しました。 警察によりますと、26日午後6時45分ごろ、岐阜市大学北の片側1車線の県道で、北に進んでいた乗用車が前方を同じ方向に進んでいた自転車に衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた岐阜市池田町の松井清吾さん（94）が頭などを打ち意識不明の状態で搬送されましたが、約2時間後