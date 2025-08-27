最近の世論調査で、石破内閣の支持率が上昇している。なぜなのか。この「世論の支持」を受けて、石破首相はいつまで続投するのか。「石破降ろし」を画策する党内反対派は、どう攻めていくのか。また、まとまりを欠く野党に戦略はあるのか。週末、各種世論調査で支持率急騰最近の世論調査結果を見てみよう。共同通信（8月23〜24日に調査）によると、内閣支持率は35.4（＋12.5）％、不支持率は49.8（−16.0）％である。政党支持率も