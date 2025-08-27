26日午後、岐阜市で自転車に乗った90代の男性が乗用車に追突され死亡しました。 【写真を見る】岐阜市で自転車の94歳男性が追突される病院に運ばれるが約２時間後に死亡 事故があったのは岐阜市大学北の県道で、26日午後6時50分ごろ自転車に乗っていた市内に住む松井清吾さん（94）が後ろから走ってきた乗用車に追突されました。 松井さんは病院に運ばれましたが事故からおよそ2時間後に死亡しました。 警察は乗用車を運転し