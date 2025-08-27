名古屋市西区の堤防道路でバイクと乗用車が衝突し、バイクに乗っていた男性が意識不明の重体です。 【写真を見る】名古屋・庄内川沿いの堤防道路でバイクと乗用車が衝突バイクの45歳男性が意識不明の重体 事故があったのは西区大野木にある庄内川沿いの堤防道路で、26日午後9時半頃、バイクと乗用車が衝突しました。 この事故でバイクに乗っていた45歳の男性が病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 警察は、乗用車を