旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「마시고 갈게요（マシゴ カルケヨ）」の意味は？「마시고 갈게요（マシゴ カルケヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、注文の際に店員さんに対して使う言葉です。「마시고 갈게요（マシゴ カルケヨ）」は