この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、優花 ❁⃘*.ﾟ🎀&🦕(@T_eight8eighter)さんのお子さんのかわいすぎる1枚です。まだ言葉を話せない赤ちゃんが、表情や仕草で必死に気持ちを伝えようとする様子は尊いものですよね。優花さんのお子さんも心の声がダダ漏れしてしまったよう。かわいすぎて笑ってしまうその表情とは？ 赤ちゃんには赤ちゃんなりの表現がある