一度裏切られた相手を信じるのは難しいことですよね。この記事では、浮気をした夫の嘘にショックを受けているという投稿を紹介します。ある日、夫の浮気が発覚したものの、不貞行為はなかったという言葉を信じ再構築の道を選んだ投稿者さん。しかし、モヤモヤは拭いきれず夫と友人のLINEのやり取りを見たところ、とんでもない事実が発覚して…。 夫の浮気が発覚し… 2ヶ月前旦那の浮気発覚。 発覚当時、本人から直接