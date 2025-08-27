私たちが生活する今の日本ができるまでには様々な出来事があり、なかでも明治政府の誕生が大きな転換点だと言われている。それまでの身分制が廃止され、国民意識の高まりが生まれた頃もこの時期である。新しい日本をつくるために、〈国防〉という考えが重要になっていた。（※本記事は『〈国防〉の日本近現代史』から抜粋・編集したものです。）相容れない徴兵制と身分制新政府は明治2（1869）年7月に軍事を所管する兵部省(ひょう