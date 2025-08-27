俳優の三浦翔平（37）が25日、Instagramのストーリーズを更新し「家族増えました」と投稿。妻で俳優の桐谷美玲（35）も報告した。【映像】桐谷美玲が紹介した我が家の新入り2018年に結婚した2人。2020年7月には、第1子となる長男の誕生を発表していた。それぞれのInstagramでは、浜辺での夫婦ショットや、愛犬・ぱとらとの家族ショットなど仲むつまじい姿を投稿している。新たに迎えた愛犬を紹介「翔平くんに似てるね」など