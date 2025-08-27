26日、米フィラデルフィアの造船所で演説する韓国の李在明大統領（AP＝共同）【フィラデルフィア共同】訪米中の韓国の李在明大統領は26日、東部ペンシルベニア州フィラデルフィアで、韓国企業が買収した造船所を視察した。米韓は7月に妥結した関税交渉で、韓国による米造船業の再建支援で合意。李氏は式典で「韓国造船業が米造船業の復活に寄与する、新たな挑戦が始まる」と述べた。韓国大統領府によると、李氏が訪れた「フィ