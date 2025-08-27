気象台は、午前7時23分に、大雨警報（土砂災害）を萩市に発表しました。また洪水警報を萩市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・萩市に発表 27日07:23時点北部では、27日昼前まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■萩市□大雨警報【発表】・土砂災害27日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】27日昼前にかけて警戒