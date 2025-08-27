きょう(水)は寒冷前線が本州付近を南下する影響で、全国的に雨が降るでしょう。すでに北日本には活発な雨雲がかかり、局地的に激しく降っている所がありますが、このあとも東北から中国地方の日本海側を中心に雷を伴って激しく降る所がありそうです。また、朝は晴れている太平洋側でも、午後は次第に雲が広がり傘の出番となるでしょう。長い時間降り続く雨ではなく、局地的にザっと強い降り方となりそうです。関東も北部から次第に