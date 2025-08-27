フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月1回更新）。今回は、幼少期から容姿コンプレックスを抱え、芸人として活躍するなかで容姿いじりや自虐ネタに違和感を持ったバービーさんが、本連載でも何度か触れている「見た目」に関する話をお届けします。先日開催されたFRaUのイベントで