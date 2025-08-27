江口のりこ 柄本明、渡辺えり、江口のりこ、佐藤B作、笹野高史が26日、都内で行われた「また本日も休診 山医者のうた」製作発表記者会見に出席した。【動画】柄本明、渡辺えり、江口のりこ、佐藤B作、笹野高史が参加の記者会見ダイジェスト那須高原の山奥にある診療所で、医師・見川鯛山が村人たちと繰り広げる日常を描いた『田舎医者』シリーズ。作者である見川鯛山が実際に体験した出来事をもとに、豊かな自然と