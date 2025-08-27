餌やりさんに見捨てられた猫の幸せな最期世間は夏休み真っ只中の8月16日、東京・千葉・福島を拠点に動物保護活動を行う一般社団法人「ワタシニデキルコト」（通称：ワタデキ）のインスタグラムに、こんな投稿が上がった。「7年間ベランダで餌やりをしていた猫が突然歩けなくなりました。助けてください！」講談社FRaU Webの連載でもお話しした「縁蔵」との縁は、2023年にこんな連絡を餌やりさんからもらったことから始まりました。