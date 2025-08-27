特定の男性といい感じの仲で、「これはほとんど付き合ってるんじゃないの？」と言えそうな雰囲気になったことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこから何事もなければ、晴れて恋人同士になれるわけですが、何かヘマをやらかしてこの関係を台無しにしそうで怖いのも事実です。そこでスゴレン読者に「付き合う前の女の子に対して、一気に冷めてしまう瞬間」をテーマにご意見を募りました。その中からピックアップした項