兵庫県伊丹市にある昆陽池（こやいけ）公園。都市公園計画の一環で1968年に開園し、市民が自然と触れ合える場所としてランニングや散歩、早朝の体操などのアクティビティを楽しみたい人々に長年愛されています。1973年に野鳥公園として整備されてからはバードウォッチングもさかんだとか。敷地管理をしている、「伊丹市役所都市交通部みどり公園室みどり自然課」の木下智貴さんに詳しい話を聞きました。☆☆☆☆同公園は都市