本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。主人公・紗希さんは、小学5年生の息子・遥人から、とある悩み相談を受けます。幼いがゆえに芽生えてしまう嫉妬心や反抗心。仲良しグループへの依存化…。幼なじみの関係性はどうなっていくのかー。『息子が突然ハブられた話』をごらんください。 学校から帰宅した遥人の元気が無いことに気付いた紗希さんは、理由を問います。すると遥人は