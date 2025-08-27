戦後80年の夏、平和を願う思いが改めて共有された一方、日本近海で高まる軍事的な脅威に対する現実的な防衛策もいま一度問われている。【写真】中国軍の脅威に対抗する「南西シフト」の最新装備活発化する中国軍の動きに備え、南西諸島の防衛力を強化する「南西シフト」が推進されるなか、6月8日に実施された陸上自衛隊の国内最大の実弾射撃演習・富士総合火力演習では「島嶼防衛」をテーマに数多くの新装備が披露された。同演