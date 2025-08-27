【書評】『トラとミケ 7〜まぶしい日々〜』／ねこまき（ミューズワーク）／小学館／1540円【評者】岡本真帆／歌人、作家。1989年生まれ。高知県出身。2022年に第一歌集『水上バス浅草行き』、2024年に第二歌集『あかるい花束』（ともにナナロク社)を刊行。最新刊は、自身の好きなものを短歌とエッセイで表現した『落雷と祝福』（朝日新聞出版）。『トラとミケ』7巻を読んだ。49歳の杏子と、母の幼なじみであるサツキ。年齢も立場