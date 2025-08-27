「真実を話すことを恐れたことはありません。人々は真実を知る必要があり、罪ある者は責任を問われなければならない。私にとって、それは勇気などではなく、ジャーナリストとしての義務だ」──2022年国際女性メディア財団が主催する「ジャーナリズム勇気賞」受賞の際に、ビクトリア・ロシチナさんが寄せたコメントだ。【写真】「惨い複数の拷問の痕」ビクトリア・ロシチナさんが懸命に取材に打ち込む様子8月8日（現地時間）、ウ