日本サッカー協会(JFA)は26日、10月14日に東京スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ2025において、ブラジル代表と対戦することを発表しました。FIFAランキング17位の日本に対し、ブラジルは5位。過去の対戦成績は0勝11敗2分(5得点35失点)と強豪との戦いとなります。森保一監督は「ブラジル代表と対戦できるキリンチャレンジカップを開催することに尽力くださったJFA関係者の方々、そしてステークホルダーの皆さまに心から