２２日にエスコンフィールドで行われた日本ハム−ソフトバンク戦で人気芸人とともにきつねダンスを踊った美人アナウンサーが反響を呼んでいる。同日はお笑いコンビ・錦鯉の長谷川雅紀、渡辺隆がイニング間に登場。その隣で蛍光イエローの衣装で踊っていたのは「錦鯉が行く！のりのり散歩」で共演している北海道テレビ（ＨＴＢ）の田口彩夏アナウンサー。ぎこちない動きで踊る錦鯉の２人とは違い、キレのある動きでほぼ完璧に踊