共通する漢字を1つ入れると、4つの違うことばになる漢字穴埋めクイズ。悩んでしまうとなかなか正解が思いつかないことも……。あなたは、正解がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「豪」♡「豪語」「豪勢」「文豪」「古豪」でした！※答えは複数ある場合があります。「古豪」とは、経験が豊富で実力のある集団や人のこと。スポ