俳優の亀梨和也（３９）が、ＷＯＷＯＷの連続ドラマ「北方謙三水滸伝」（来年放送・配信）で、人気キャラクターの林冲役を演じることが２６日、分かった。林冲は豹子頭の異名を取り、槍術にかけては右に出る者がいない天才。亀梨にとっては個人事務所を設立後に撮影に臨んだ初の映像作品で、時代劇で初の武人役となる。亀梨は「強さと弱さ・太さと細さ、のようなどちらでもない内面をテーマとして常に持って臨みました」と