俳優の杉本哲太が２４日、自身のインスタグラムを更新。過去写真をアップし、ファンを沸かせた。今年で６０歳を迎えた杉本は、「還暦」のハッシュタグとともに「１６歳の頃‥面影どこにもない‥」と投稿。両胸に龍が描かれた黒のスカジャン姿で、前髪をリーゼント風に整えた“ツッパリ”ショットを披露した。この投稿にファンからは「とがってましたね」「この頃が私の青春」など懐かしむ声や、「こんなに丸くなられるなんて