元子役で女優の新井美羽（１８）が２３日、自身のインスタグラムを更新。大人の魅力あふれる最新ショットを公開した。「＃猿も木から落ちそうな暑さ」と投稿した新井は、写真をアップ。大胆に肩を出した黒の衣装をまとい、伏し目がちに美しい横顔を見せる様子を披露した。この投稿にファンからは「美羽さんめちゃ大人っぽい」「可愛いに綺麗がプラスされてて♥」などの反応が寄せられた。新井は２０１７年に、ＮＨＫ