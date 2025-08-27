¿Í´Ö°¦¤ä¿ÍÀ¸¤Îµ¡Èù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÅÄÃæ°íÀ¬¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖÉ÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ëÆ»¡×¡Ê2023Ç¯´°À®¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ïµ³Ê¼Ââ¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À»×¤¤¡£¡ÖÉ÷Æ»¡×¤Ï²­Æì¸©¸å±ç±Ç²è¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡Ö°¦¤È¤¤¤¦É÷¤¬ÆüËÜÎóÅç¤Ë½ÄÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¡×¤ËÀ½ºî¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢±Ç²è¡ÖÉ÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ëÆ»¡× ¤æ¤«