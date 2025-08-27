語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第25回】梶原宏之（日川高→筑波大→東芝府中→勝沼クラブ）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。連載25回目は1990年代に活躍したFL梶原宏之（かじはら・ひろゆき）を紹介する。187cm・96kgの体躯を活かし、低く這うようなハードタックルで日本代表31キャップを積