東京のラッパー・IOが、11月16日（日）に横浜アリーナにてワンマンライブ「JUST SHOW RELOADED」開催することを発表した。同公演のチケット最速先行がスタートしており、特典DVD付きはこのタイミングのみとなる。なお、これに伴い当初予定していた「JUST TOUR」はキャンセルとなる。さらに今秋には最新アルバムのRemix等を収めたEP『JUST ALBUM RELOADED』をリリース。同作から「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」（Prod. KOR