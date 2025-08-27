「神童」と称されたモーツァルト。その幼少期は旅ばかりの生活だったという。7歳でヨーロッパへと旅立ち、王侯貴族の前で演奏を重ねながら、音楽家としての素地を築いていったモーツァルトだったが、次第に雇われ音楽家としてのキャリアに苦悩するように……。 【画像】子供時代に、ヴェルサイユ宮殿で演奏するモーツァルト その生涯を『涙がでるほど心が震えるすばらしいクラシック音楽』より一部抜