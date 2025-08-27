気象庁前線や低気圧の影響で大雨になる恐れがあるとして、気象庁は27日、北日本で土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけた。東日本や西日本でも注意が必要だ。これまでの大雨で、北日本では災害の危険度が高まっている所がある。気象庁によると、発達中の低気圧が日本海北部にあって東北東へ進んでおり、この低気圧から寒冷前線が延びている。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ