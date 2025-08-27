ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアのプーチン大統領との首脳会談の開催地となり得るトルコや湾岸諸国、ヨーロッパ諸国と今週、接触すると述べ、会談の実現に向けて調整を進める考えを示しました。ゼレンスキー大統領は26日、ビデオ演説で、ウクライナの戦闘終結後の「安全の保証」をめぐり、アメリカやヨーロッパなど有志国と軍事・政治の両面で非常に活発に意見交換を行っていると述べました。そのうえでプーチン大統領と