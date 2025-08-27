気象台は、午前7時6分に、洪水警報を秋田市、能代市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・秋田市、能代市に発表 27日07:06時点秋田県では、27日夕方まで土砂災害に、27日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、27日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒・浸水27日朝に警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【