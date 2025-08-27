「フィリピンでの事業がもうかる」とうたい、出資者から金をだましとった疑いで警視庁は男女3人を再逮捕する方針を固めました。詐欺容疑で再逮捕されるのは、フィリピンで不動産事業などを展開する「S DIVISION HOLDINGS INC.」の実質的経営者・須見一容疑者（45）ら3人です。捜査関係者によりますと、須見容疑者らは「フィリピンでの事業がもうかる」「年利15％の利息が支払われる」と社債の購入を持ちかけ、4人から約7300万円を