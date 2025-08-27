◆米大リーグドジャース―レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンで名を連ねた。２戦ぶりとなる４６号が出れば、昨季加入したドジャースで通算１００本塁打となる。前日２５日（同２６日）は、世界的人気の韓国アイドルグループ「ＢＴＳ」のＶ（２９）が始球式を務めた本拠地・レッ