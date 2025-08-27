俳優の亀梨和也（３９）がＷＯＷＯＷの連続ドラマ「北方謙三水滸伝」（来年放送）で槍（やり）使いの名手・林冲（りんちゅう）を演じ、本格的な馬上でのアクションに初挑戦することが２６日、分かった。今年３月に所属事務所を退所し、独立後初めて撮影に参加した映像作品となる。１２世紀初頭の中国を舞台にした壮大な歴史小説のドラマ化。法に背いてでも正義を貫こうとするアウトローたちによる反逆の物語だ。亀梨は「四