◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル）未勝利でも侮るなかれ。同舞台の新馬戦２着のアイルトンが中京２歳Ｓに参戦。勝てば、新種牡馬の父ダノンスマッシュにとっても初タイトルとなる。初戦で鼻差敗れたロードカナロア産駒のマイケルバローズとは再戦だが、佐々木調教師は「向こうも良くなっていると思うけど、うちの馬も良くなっているからね」と力を込める。先週の新潟２歳Ｓは１着リアラ