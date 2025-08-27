今季から鹿島の指揮を執る鬼木監督（中央）。川崎を4度のリーグ優勝に導いた手腕で、常勝軍団の復活を目指す全節で行なわれるJ1リーグだが、今季は26節を終えた段階で首位から7位までが勝ち点4差の中でひしめき合う、近年まれに見る大混戦模様となっている。試合ごとに順位が目まぐるしく入れ替わる状況はしばらく続きそうだが、今後も優勝争いを繰り広げるとみられているのは、2連覇中の王者ヴィッセル神戸をはじめ、京都サンガFC